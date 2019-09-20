Яну Рудковскую распекли за мини-платье

Жена фигуриста Евгения Плющенко выбрала ультракороткое мерцающее приталенное платье с рукавами-крылышками. Яна Рудковская призналась, что у нее настолько крупная коллекция изделий известного бренда, что ее хватило бы на аналогичное мероприятие в Москве.
Коктейльный аутфит звезда дополнила полупрозрачными туфлями-лодочками в горошек на невысоком каблуке. Пользователи соцсети отделали знаменитость под орех, заявив, что Яна Рудковская одета "не по возрасту".
"Ничего красивого, сухостой", "В таком возрасте пора носить что-то более солидное. А то все рюшечки да блестки", "Старушка все девочкой прикидывается", "Каждому возрасту – своя длина юбки", – написали в комментариях фолловеры продюсера.
Однако нашлись и преданные поклонники, которые уверены, что Яна Рудковская настоящая красавица, и похвалили ее за то, что она имеет смелость поступать и одеваться так, как хочется.
Яна Рудковская часто становится мишенью для высказываний хейтеров. Многие ругают продюсера за откровенные и якобы безвкусные наряды. Как правило, звезда резко реагирует на критику, не спуская нападок в свой адрес.
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