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"Я плачу, горько плачу": Киркоров рыдает из-за внезапной смерти

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 6 августа, стало известно об уходе фэшн-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной компании "Меркури" Аллы Вербер. Светская львица была хорошей подругой многих звезд шоу-бизнеса. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров одним из первых выразил соболезнования родным бизнес-леди. 

Продолжение: Дети всю ночь выхаживали слегшую Арбенину
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В личном Instagram артист опубликовал фото, где он запечатлен вместе с Аллой Вербер. Филипп Киркоров нежно обнимает приятельницу.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Это фото сделано всего каких-то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга – Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы.....В это НЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь....... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенный Филипп Киркоров.

После этого поп-король отметил, что все еще не может поверить в случившееся. В глубине души артист надеется, что это сон или розыгрыш.

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Это фото сделано всего каких то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех , ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн Леди на Сицилии у наших любимых с тобой «DOLCE&GABBANA” на показе и выбирала самые сногшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям, ведь у тебя всегда был исключительный вкус,на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный , мудрый и правильный совет, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла..... Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы..... В это НЕВОЗМОЖНО поверить.... Я плачу, горько плачу.... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзьей, семью, внуков своих любимых и дочь....... Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила........ Господи, ну как же так........ R.I.P.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Не остался в стороне от трагедии и юморист Максим Галкин. Артист признался, что до последнего не верил сообщениям СМИ.

"В это невозможно поверить – не стало Аллы Вербер @verberalla 🙏🏻 До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким!" – написал Максим Галкин в своем аккаунте Instagram.

Из-за потери подруги скорбит Николай Басков. "Моя дорогая и горячо любимая Алла @verberalla ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами 😪🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал вокалист в микроблоге.

Напомним, Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года в Италии. По данным СМИ, два дня назад светская львица была госпитализирована после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у нее анафилактический шок, спровоцировавший отказ органов, и обширный инфаркт.

Автор: 6 августа 2019, 19:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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