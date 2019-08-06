Алесю Кафельникову распекли за непристойное поведение

На видео дочь известного теннисиста запечатлена сидящей в дорогой иномарки. Она забралась с ногами на сиденье автомобиля, у которого нет крыши.
Девушка решила задать жару своим подписчикам и начала танцевать эротический танец. Спустя пару секунд она начала приподнимать топ, оголяя грудь. К слову, бюстгальтера на Алесе не оказалось.
"Хладнокровные", – подписала ролик звездная наследница.
Поклонники будто посходили с ума после увиденного. Кафельникову начали заваливать комплиментами и даже похабными предложениями. "Обалденная", "Ходячий секс", "Милая, красивая, сексуальная, обаяшечка", "Ох-ох, жарко!", – писали восторженные фанаты.
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