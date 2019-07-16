"Безбашенная" Алеся Кафельникова разделась и рискнула жизнью

Алеся Кафельникова опубликовала в Instagram очередной ролик. Модель без страховки сидит на открытом окне автомобиля, который мчится по прибрежному склону в Жироне. "Я люблю жизнь, моих девочек и белое вино", – написала она на английском языке, а также поблагодарила Господа.
Поклонники скептически отнеслись к такому поступку, многие начали переживать за свою любимицу. "Сразу вспомнила нелепую смерть барышни. Как-то опасно так!", "Алеся, так одна красотка головой об дерево ударилась", "Красотка, давай аккуратнее!" – предостерегли они дочь российского спортсмена.
Несмотря на безрассудство Алеси, фанаты оценили видео по достоинству. Запись собрала почти 100 тысяч лайков.
"Шедевр мирового кинематографа!" – отметил подписчик.
Напомним, что в 2017 году при таких же обстоятельствах скончалась 35-летняя россиянка, отдыхавшая в Доминикане. Она высунулась из окна автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. По данным Пятого канала, врачам не удалось спасти девушку.
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