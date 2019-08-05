"Думала, упаду": полет дочери Киркорова на огромной высоте попал на видео

Король российской эстрады поделился свежим видеоотчетом с семейного отдыха. Филипп Киркоров показал захватывающие и даже жутковатые кадры в Stories Instagram.

Сейчас артист вместе с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином прекрасно проводят время во Франции. Они отправились в парк аттракционов.

Девочка решилась полетать на высоте ста метров. В это время с земли ее снимал на видео знаменитый отец. "Таких и берут в космонавты", – отметил гордый Филипп Киркоров.

Когда Алла-Виктория спустилась с аттракциона, исполнитель спросил ее о впечатлениях от полета. Дочь певца думала, что упадет с высоты. Судя по всему, ей было очень страшно, но она этого не показала.

Примечательно, что дети повсюду сопровождают поп-короля. Ранее Филипп Киркоров посетил с ними ночной клуб. Напомним, в Stories личного микроблога он разместил запись, на которой вместе с наследниками коротает время в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сен-Тропе.

Отметим, двойное имя дочь Филиппа Киркорова получила неслучайно. Первую часть певец дал ей в честь своей бывшей жены Аллы Пугачевой, вторую же, по слухам, в честь своей матери, умершей в 1994 году от рака. Сына Филиппа Киркорова зовут Мартин-Кристо. По неподтвержденной информации, он получил свое первое имя в честь давнего друга Филиппа Рики Мартина, а второе – в честь своей родины Болгарии, где это имя очень популярно.