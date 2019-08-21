Киркоров не хочет слышать о Пугачевой после появления жены

К Филиппу Киркорову приехала женщина с Украины, назвавшая себя женой поп-короля отечественной сцены. Однако стоило ей произнести имя Аллы Пугачевой, как певец немедленно заткнул ей рот.

Филипп Киркоров ездит с гастролями. В одном из южных городов к артисту сквозь плотную охрану пробилась уроженка Украины Татьяна Пушина с заявлением, что она является его женой. "Я думал что "ЭТО" осталось в далеком Прошлом, но оказывается нет.....

"ЖЕНА КИРКОРОВА" вернулась...... Не поделиться с вами этим "камбеком" было невозможно!

НУ ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ ИМЕННО КО МНЕ ПРИХОДЯТ И КАК ОНИ МЕНЯ ВСЕ НАХОДЯТ?🤦🏻‍♂️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщил Филипп Киркоров, опубликовав в Instagram видео разговора с женщиной.

"Я твоя жена!" – объявила Татьяна Пушина, стоя в некотором отдалении от поп-короля. Она бы подошла и ближе, но ей преградили путь двое мужчин. Филипп Киркоров заявил, что не знает ее, и поинтересовался, почему она так себя называет. "Ты мне снился! Мы должны обвенчаться. Чем я хуже Пугачевой?" – задала вопрос собеседница артиста.

Услышав это, Филипп Киркоров немедленно отреагировал. "А вот это имя не надо упоминать всуе!" – заткнул рот "жене" популярный исполнитель. Однако Татьяна Пушина не унималась. "Ну, что мне тебя до 80 лет ждать? Я тогда лучше за твоего отца пойду!" – заявила украинка.

Говорят, уже на протяжении нескольких лет Татьяна Пушина следует за Филиппом Киркоровым по всей России. "Я приехала за Филиппом из поселка Артемовка Харьковской области! Хочу, чтобы Киркоров на мне женился. Он же обещал, называл меня своей женой! Я думала, что он меня в Россию перевезет, а Филипп теперь от меня бегает! Я и замуж поэтому не выхожу. И детей так и не родила! А все он виноват: увидела его черные глаза несколько лет назад и пропала. Посмотрите, какой он красивый! Может, возьмет меня хотя бы к себе в джакузи", – цитирует поклонницу артиста сайт "Комсомольская правда".