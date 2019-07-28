"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб

22-летняя Алена Краснова показала в Stories своего Instagram кадры с отпуска. Девушка уговорила избранника принять участие в импровизированной фотосессии.
Никита надел белый камис, превратившись в настоящего шейха. Алена примерила хиджаб, и черное широкое платье, украшенное вышивкой.
"Наш шейх, а я первая жена", – отметила невестка Примадонны.
Отметим, на днях Никита Пресняков и Алена Краснова отпраздновали "бумажную свадьбу" – два года совместной жизни. Годовщину супруги отметили на сафари.
"Как же быстро летит время. Не верится, что пролетело два года как мы стали мужем и женой😭❤ Спасибо тебе, любимый Никита за ту нежность, любовь и заботу, которую ты даришь мне каждый день. С тобой я чувствую себя по-настоящему счастливой. С Годовщиной нас ❤ #27072017. Вчера был незабываемый день, мы давно так круто не проводили время! То, ради чего мы сюда приехали – это конечно сафари! Сначала была экстремальная часть – на джипе по дюнам, адреналин, эмоции через край! Далее переместились в атмосферное местечко, с шоу-программой и вкусным ужином (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала супруга Никиты Преснякова в микроблоге.
Популярные темы форума
Великая сила Любовь!
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Престижные мужчины или солидные
Секс раз в день но мне мало
хоть бы войны не было!
Бузова блондинка или брюнетка?
девушку убили на детской площадке
Мне 35 и у меня не было секса
Не говорит что любит
Насилие в семье
Болит зуб мудрости
раньше я хотела стать богатой!
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Ризо и Оболенская?
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Отношения