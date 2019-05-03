Доигравшийся с диетами Пресняков загремел в больницу
Отказался от мяса Никита Пресняков более трех лет назад. Однако артист вспомнил о том, что такие эксперименты должен контролировать специалист, только сейчас. Наследнику знаменитой музыкальной фамилии пришлось обратиться в московскую клинику.
Стать песко-вегетарианцем Никита Пресняков решил из гуманных соображений, а также по причине некоторых проблем со здоровьем. Последователи этого движения не употребляют в пищу мяса животных и птицы – но не прочь полакомиться рыбой и морепродуктами.
Никита Пресняков ведет активный образ жизни – артист катается на скейтборде и занимается паркуром. Правила здорового питания заинтересовали певца, поскольку надо было поддерживать спортивную форму. В итоге решил стать вегетарианцем – вот только от рыбы отказаться пока не может. А мясо он исключил из рациона сразу после возвращения из Америки, где учился в Нью-Йоркской академии кино.
Не так давно Никита Пресняков заставил побеспокоится своих поклонников. Артист на продолжительное время пропал из соцсетей. Однако вскоре Никита успокоил фанатов – сообщил, что все хорошо, он продолжает работу над новым альбомом, пишет "7Дней".
После визита в клинику Никита Пресняков также отчитался перед поклонниками. По его словам, медики установили, что со здоровьем все отлично. Никита утверждает, что врач одобрил его выбор диеты и даже отметил, что всем бы такого пожелал.
Вера утешается в обществе жены Алдонина
Итоги анализа будут обнародованы
Певица поделилась сокровенным
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Задолбала Пугачева.
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Бузова
У Гордона жена таджик,ахаха
Почему все хотят изучать английский?
Колхозник командует Кремлём.
Почему девушка должна слушаться?
Переспали на первом свидании
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Хочу Ребенка
что такое шизофрения?
Я из Нальчика
Поможет ли психолог?
Работа на первом месте
Кушаю на ночь
Что с моим мужчиной ?
Вегетарианцы долго не живут
Меня сглазила подруга
Домашние роды
Изменил с коллегой
Много глупых парней