Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом
Всю свою сознательную жизнь Сергей Захаров прожил в Санкт-Петербурге. Поэтому подразумевалось, что и прощание с народным артистом состоится там же. Однако проститься с исполнителем удалось небольшому количеству людей, причем в Москве.
"Захарова проводили в последний путь всего несколько человек, которые пришли в московский крематорий. Но и туда пустили далеко не всех. Когда стало известно о том, что Сергей умер, из города Николаева в Москву приехал целый автобус его поклонников – 60 человек. Но официальная жена певца их на прощание не пустила", – пожаловалась приятельница звезды.
Говорят, Сергей Захаров не раз говорил, что хотел бы быть похороненным на Комаровском кладбище. "Однажды он сказал: "Если я умру, хочу лежать рядом с Ильей Рахлиным". Этот человек – руководитель Ленинградского мюзик-холла – сыграл очень большую роль в жизни Захарова. Он всегда ему помогал. Именно Рахлин приложил все усилия, чтобы вытащить Сережу из тюрьмы. Захаров всю жизнь был ему благодарен", – рассказали в окружении певца.
Но и тут не случилось. Несмотря на то что для Сергея Захарова нашлось место на Комаровском кладбище, вдова отказалась его там хоронить. Говорят, она даже не стала устраивать вечер памяти певца. Она просто увезла урну с прахом артиста домой в Зеленогорск, где в течение трех месяцев и хранила его, компетентно сообщает "Собеседник".
"Все поклонники Сергея были в ужасе. Это в голове не укладывается: как можно три месяца держать урну дома? К тому же Сережа очень просил быть похороненным на Комаровском кладбище. Почему не выполнили его просьбу?" – задается вопросом информатор издания. В итоге поклонники узнали, что в конце мая Сергея Захарова похоронили на кладбище в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
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