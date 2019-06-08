Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
Ани Лорак не получила звания "Мисс Вселенная", но это певицу нисколько не волнует. Ведь на самом деле она и есть "Мисс Вселенная" – во всяком случае, так считает сама артистка. Кроме того, Лорак постоянно чувствует себя сексуальной.
"Ведь я ощущаю себя таковой каждую секунду – красивой, соблазнительной. И мое шоу "Дива" еще больше помогает мне и другим женщинам пробудить в себе уверенную красотку, которая, несомненно, есть в каждой из нас", – заявила Лорак.
Ани Лорак призналась, что не сожалеет о расставании с мужем Муратом Налчаджиоглу. По ее словам, если бы можно было вернуться в прошлое, то она прожила все события, которые с ней случились, еще раз. "И даже какие-то неприятные моменты – это же мой опыт. Никому его не отдам!", - сказала певица.
Артистка рассказала, чего она не любит. Ани Лорак не любит опаздывать на встречи – если такое все же случается, певицы обязательно приносит извинения. Не нравится звезде, когда с ней пытается познакомиться неприятный человек. Это, по словам Лорак, касается манеры поведения – она не переносит хамства и наглости.
А еще Ани Лорак никогда бы не стала выедать мозг любимому мужчине. По мнению артистки, в этом нет смысла: партнеры либо понимают друг друга, либо нет. А если нет понимания – то и споры не помогут, отметила Лорак в интервью изданию StarHit.
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