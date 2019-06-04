Лорак решилась на перемены после предательства
Ани Лорак подошла к вопросу радикально. Она уволила сразу всю команду, работавшую с ней много лет. Певица простилась со своим бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Причина увольнения, которую Ани Лорак озвучивает только в разговорах с друзьями – "в связи с утратой доверия". Знающие люди поясняют, что артистку перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал концертный менеджер.
Как отмечается, Ани Лорак сократила и концертный график. Раньше августа концертов певицы не будет. В свет 40-летняя артистка также выходит крайне редко.
На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера, демонстрируя упругую грудь. Преданные поклонники посчитали, что певица хороша в любом виде, и рассыпались в комплиментах. Однако большинству образ Ани Лорак не понравился – хейтеры набросились на знаменитость с резкой критикой.
Ани Лорак сейчас отдыхает в Соединенных Штатах. Несмотря на столь радикальные перемены в творческой деятельности, артистка в хорошем настроении – судя по ее постам в Instagram. Под последним фото певица написала, что начинает новую жизнь. И объявила о премьере клипа, пишет Super.ru.
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