Сменившую имидж Юлию Барановскую втоптали в грязь

Накануне ведущий телепроекта "Дом-2" Владислав Кадони проанализировал наряды знаменитостей на различных светских мероприятиях. Под удар попала и экс-супруга футболиста Андрея Аршавина – Юлия Барановская.

Потомственный экстрасенс оценил, как выглядела ведущая программы "Мужское/Женское" на pre-party фестиваля "Жара". Первое, что он отметил – это состояние волос. По его мнению, с ними просто беда.

"Во-первых, рыжеватый блонд значительно удешевляет. Во-вторых, укладка смотрится как парик – что-то напортачили с объемом", – поделился своим мнением Кадони.

Несмотря на это, он отмечает, что Барановская угадала с макияжем. "Со всем остальным работы непочатый край", – добавил экс-участник "Битвы экстрасенсов".

Также под прицел Кадони попала Яна Чурикова, которой досталось за неудачно подобранный фасон костюма. В адрес Виктории Влад высказался максимально коротко и ясно: "Юбка школьницы и топ для бальных танцев".

Меньше всех пострадал Александр Гудков. Несмотря на то, что его образ потомственный экстасенс назвал провальным для светских мероприятий, после он добавил, что эпатажный комик может себе такое позволить. "Но обычным мужчинам не рекомендую так одеваться в повседневной жизни. Окружающие не поймут", – отметил ведущий телестройки.