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Сын Рудковской упал на колени под вопли извращенца

Яна Рудковская с сыном. Фото: www.globallookpress.com
Сын Яны Рудковской покорил Европу выступлением под запрещенную музыку. Шестилетний Саша взорвал зал, катаясь под звуки хитов Майкла Джексона. Он даже повторил знаменитую "лунную" походку, чем заслужил одобрение своего строгого тренера.  
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Сыну Яны Рудковской удалось показать в Европе свою программу на песни Майкла Джексона. Продюсер поделилась в Instagram успехами своего талантливого наследника. Она рассказала, что недавно вернулась из Марокко и сразу же полетела с семьей на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, которое прошло в итальянской Болонье.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Евгений Плющенко собрал в своем шоу звездный состав. Кроме самого чемпиона, в представлении также участвовали Александра Трусова, Анна Щербакова и, конечно, сын Яны Рудковской Саша – известный в соцсетях как Гном Гномыч.

Саша выступил под попурри из песен Майкла Джексона. Бурю оваций вызвала знаменитая "лунная" походка в исполнении юного фигуриста. Сын Рудковской заслужил отдельную похвалу от звездного папы и тренера Евгения Плющенко.

Яна Рудковская ранее рассказывала, что ее сын Саша подготовил программу для выступлений на льду. Однако ему запретили выступать на международных соревнованиях, поскольку в музыкальном сопровождении использованы песни Джексона. А после выхода на экраны документального фильма "Покидая Неверленд" и обвинений певца в педофилии весь мир отказался от его песен.

Яна Рудковская предполагала, что ее сыну придется срочно менять программу. Ведь Майкла Джексона теперь не хотят слышать ни в Европе, ни в Азии. Однако Саша Плющенко выступил под эти песни сначала в Москве, на соревнованиях в школе Евгения Плющенко, а затем в шоу, поставленном его отцом, в Италии, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев6 мая 2019, 16:19
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