Сын Рудковской упал на колени под вопли извращенца
Сыну Яны Рудковской удалось показать в Европе свою программу на песни Майкла Джексона. Продюсер поделилась в Instagram успехами своего талантливого наследника. Она рассказала, что недавно вернулась из Марокко и сразу же полетела с семьей на шоу Евгения Плющенко Bol on Ice, которое прошло в итальянской Болонье.
Евгений Плющенко собрал в своем шоу звездный состав. Кроме самого чемпиона, в представлении также участвовали Александра Трусова, Анна Щербакова и, конечно, сын Яны Рудковской Саша – известный в соцсетях как Гном Гномыч.
Саша выступил под попурри из песен Майкла Джексона. Бурю оваций вызвала знаменитая "лунная" походка в исполнении юного фигуриста. Сын Рудковской заслужил отдельную похвалу от звездного папы и тренера Евгения Плющенко.
Яна Рудковская ранее рассказывала, что ее сын Саша подготовил программу для выступлений на льду. Однако ему запретили выступать на международных соревнованиях, поскольку в музыкальном сопровождении использованы песни Джексона. А после выхода на экраны документального фильма "Покидая Неверленд" и обвинений певца в педофилии весь мир отказался от его песен.
Яна Рудковская предполагала, что ее сыну придется срочно менять программу. Ведь Майкла Джексона теперь не хотят слышать ни в Европе, ни в Азии. Однако Саша Плющенко выступил под эти песни сначала в Москве, на соревнованиях в школе Евгения Плющенко, а затем в шоу, поставленном его отцом, в Италии, пишет Teleprogramma.pro.
Певица откровенно ответила на провокационные вопросы
у артиста обнаружились серьезные проблемы с легкими
Почему бывший зять оставил Примадонну без внимания
Примадонна высказалась о трагедии с рейсом Москва – Мурманск
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Почему девушка должна слушаться?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Много глупых парней
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Отдай миллион!
Беременна от женатого
отношения
Трагедия в аэропорту Шереметьево
У меня страх перед насекомыми.
почему всё так сложно?
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.
Хочу густые брови.