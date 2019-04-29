"Бедный ребенок": народ забил тревогу из-за измотанного сына Рудковской
Мальчик с ранних лет занимается фигурным катанием. Саша успешно осваивает сложные элементы, восхищая поклонников этого вида спорта.
Недавно сын Рудковской стал героем программы на японском телеканале телеканала TBS. В студии Саша рассказал о ходе своих тренировок по фигурному катанию. Малыш порадовал зрителей, произнеся несколько фраз на японском языке, передает Пятый канал.
Вместе с тем, зрители обратили внимание на то, что сын Рудковской и Плющенко выглядел чересчур серьезным для своих лет и неприветливым. Однако азиатские телезрители принялись жалеть юного спортсмена и сочувствовать ему.
Японцы назвали сына Рудковской "бедным ребенком". По их мнению, маленький фигурист появился в эфире с "печальным взглядом без жизни в глазах", сообщает Ura.ru.
Отметим, что многие россияне тоже считают, что Сашу изматывают постоянные тренировки. Ранее в Instagram пользователи соцсети писали о том, что даже на семейном отдыхе сын Рудковской и Плющенко почти никогда не улыбается, фотографируясь с грустным лицом. Некоторые полагают, что упорными занятиями Рудковская и Плющенко лишают мальчика полноценного детства.
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