Люди врезали Рудковской за "издевательства" над маленьким сыном
"Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5⃣0⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу (где он с папой – главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии – TBS), не только выиграл все соревнования по " Виртуозности Катания" , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Яна Рудковская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Продюсер сообщила, что уже летом любой желающий сможет приобрести такую игрушку. Свой пост она дополнила видеозаписью, на которой ее сын Александр вместе с отцом, легендарным фигуристом Евгением Плющенко, дарит японским фанатам этого самого ЧебуСашку. При этом сам мальчик облачен в аналогичный костюм.
Почему-то не все подписчики оценили креативность Яны Рудковской, а многие вообще пожалели ее младшего наследника.
"Сколько можно издеваться над ребенком?!", "***...из гномыча в чебусашку ....во, как нужно бабло зарабатывать)))))", "Мне кажется, что это за гранью....", "Костюм ужасный. И игрушка тоже не удалась. Смысл переделать Чебурашку . Это действительно перебор. И видно, что ребёнку не комфортно в этом костюме", "Клоунада", "Ужас! Продавать игрушку с лицом своего ребёнка. Как такое в голову могло придти!!", "Мне очень нравится Сашины старания, но почему то мне кажется, что когда он вырастет – он Вам не скажет "спасибо" за этот костюм ЧубуСашки))) будет стесняться..", "какая страшная игрушка... жесть... взять такое с лица сына сделать... вот это мамаша... родила бедного мальчишку для бабла, а теперь изгаляется над пацаном, то тренировки жесткие, теперь такой ужас и щас все будут обсмеивать эту игрушку жалея Сашку... ска таких мамаш родительских прав надо лишать", – возмутились подписчики Яны Рудковской.
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