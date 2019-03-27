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Люди врезали Рудковской за "издевательства" над маленьким сыном

Яна Рудковская с сыном. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Яна Рудковская презентовала новую игрушку ЧебуСашку – чебурашку белого цвета с ушами, выкрашенными в цвет российского флага, и с лицом ее младшего сына. Сам мальчик появился на льду в аналогичном виде, представив новинку. Однако по какой-то причине не все поклонники оценили игрушку.
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"Дорогие ,я очень рада, что в год ,когда легендарному Чебурашке исполняется 5⃣0⃣лет , Санечка @gnomgnomych в телевизионном шоу (где он с папой – главные герои , на одном из топовых телевизионных каналов Японии – TBS), не только выиграл все соревнования по " Виртуозности Катания" , но и презентовал свою игрушку ЧебуСашку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Яна Рудковская на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер сообщила, что уже летом любой желающий сможет приобрести такую игрушку. Свой пост она дополнила видеозаписью, на которой ее сын Александр вместе с отцом, легендарным фигуристом Евгением Плющенко, дарит японским фанатам этого самого ЧебуСашку. При этом сам мальчик облачен в аналогичный костюм.

Почему-то не все подписчики оценили креативность Яны Рудковской, а многие вообще пожалели ее младшего наследника.

"Сколько можно издеваться над ребенком?!", "***...из гномыча в чебусашку ....во, как нужно бабло зарабатывать)))))", "Мне кажется, что это за гранью....", "Костюм ужасный. И игрушка тоже не удалась. Смысл переделать Чебурашку . Это действительно перебор. И видно, что ребёнку не комфортно в этом костюме", "Клоунада", "Ужас! Продавать игрушку с лицом своего ребёнка. Как такое в голову могло придти!!", "Мне очень нравится Сашины старания, но почему то мне кажется, что когда он вырастет – он Вам не скажет "спасибо" за этот костюм ЧубуСашки))) будет стесняться..", "какая страшная игрушка... жесть... взять такое с лица сына сделать... вот это мамаша... родила бедного мальчишку для бабла, а теперь изгаляется над пацаном, то тренировки жесткие, теперь такой ужас и щас все будут обсмеивать эту игрушку жалея Сашку... ска таких мамаш родительских прав надо лишать", – возмутились подписчики Яны Рудковской.

Автор: Наталья Аряева27 марта 2019, 11:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в коротком платье спрятала живот

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