"Застала с другой": Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в соцсетях о внезапном возвращении его супруги Яны Рудковской домой. По словам спортсмена, жена вернулась из поездки в Марракеш поздно ночью, чего он никак не ожидал. Видео инцидента Плющенко выложил в своем Instagram.
"Тот случай, когда жена вернулась домой поздно ночью и застала с другой", – подписал пост фигурист.
На кадрах Плющенко спит сном младенца, трогательно обнимая маленькую собачку. Снимала видео, похоже, сама Рудковская. Комментаторы пришли в восторг от шутки супругов. "К этой особе лохматой ревности жены не будет точно", "Боже, какая милота", "Яночка ну вы даете!!!", – пишут фолловеры.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская встретились на подготовке к "Евровидению" в 2008 году. После непродолжительного конфетно-букетного периода фигурист сделал девушке предложение руки и сердца. В браке пара состоит уже более 10 лет.
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