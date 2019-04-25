Хвастливую Рудковскую вывели на чистую воду
Жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко поделилась неожиданной новостью. "Доброе утро. Села на диету", – подписала очередной снимок своего завтрака Яна Рудковская.
На столе продюсера в этот раз оказались каша, сочная клубника, малина, черника и, как ни странно, сладости. Поклонники оценили фотографию утреннего приема пищи знаменитости, но заподозрили неладное. "А сладости справа как с диетой сочетаются?" – написал один из фолловеров.
По поводу диеты они отметили, что Яне Рудковской не стоит худеть – она и так в прекрасной физической форме. "Яна, вы на диету??? Вы и так шикарно выглядите!!!", "И так стройная такая, красивая! Зачем диеты?" – написали фолловеры.
Одна из подписчиц вывела Яну Рудковскую, которая почти ежедневно хвастается прекрасными продуктами на своем столе, на чистую воду. "Господи, вы будто специально всех дразните, чтобы комплименты получать", – высказалась она.
Отметим, это не первый раз, когда пост с завтраком Яны Рудковской пришелся не по вкусу пользователям соцсети. Один из них назвал публикацию "показухой". Звезда ответила на возмущенные комментарии. Яна Рудковская призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.
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