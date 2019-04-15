Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 15 апреля
Лента новостей
10:15
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
09:57
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)
09:42
Пугачева отправила Началову на кладбище
09:42
"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов
09:23
Жасмин открыла рот от поступка Навки
09:04
Скончалась муза Ингмара Бергмана
08:57
Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
08:51
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
08:37
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
08:07
Рудковская ради сына пошла на унижение
06:05
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
02:03
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
00:02
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
22:01
Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы
20:00
Переделанную Барановскую поддержали после шокирующего признания
18:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года
17:21
Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
16:42
Караулова возбудила народ постельным фото без ретуши
15:52
Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
15:43
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
15:00
Бузову погнали из ведущих "Дома-2"
14:22
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
13:38
Достояние республики: украинцы пытались незаконно продать стратегический запас
13:02
Собчак затравили за издевательства над африканцами
12:26
Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе
12:25
Гороскоп на неделю
11:51
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
11:44
Поезд отрезал голову жителю Кемеровской области
11:27
В Петербурге избили депутата Милонова
11:12
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
10:39
От отца Децла спрятали внука
10:29
В Воронеже умерла известная художница
08:10
Грудь Бузовой заинтриговала специалиста
06:15
Больная Ротару изо всех сил пытается держаться достойно
04:02
Ученые назвали 11 ранних симптомов рака
02:10
Экс-супруга рассказала о пьяных дебошах известного актера
00:03
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
22:09
Что годы сделали с 46-летним Шнуровым
20:16
"Вот и всё": Гагарина сделала заявление после жесткого поражения
18:04
Порошенко готов провести дебаты без Зеленского
17:32
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
16:09
"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
15:23
Беременная жена знаменитого актера снялась голой
15:05
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года
14:30
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
14:21
Качественная общественная среда появится в новых кварталах реновации
13:56
Маркл научилась хитро манипулировать королевой
12:44
"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
12:33
Асмус умилила снимком подросшей дочери
12:07
Виторгана заметили в компании неизвестной блондинки
11:54
"Снимает стресс": Бородину уличили в пристрастии к алкоголю
11:10
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
10:47
Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко
10:10
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
09:00
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
08:00
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
05:25
Скрывающая вести о ребенке Меган Маркл довела до бешенства
03:00
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
01:28
Вдова Марьянова убивает себя
23:00
Распоясавшейся звезде шоу "Дом-2" грозит суд
22:00
Обнародован убойный компромат на Зеленского
21:54
У протащившего полицейского на капоте водителя нашли мотив
21:45
Священника сурово наказали за фото жены-модели
21:28
В Петербурге киллер застрелил крупного предпринимателя
21:15
На Кубе месяц держат за решеткой туристов из России
21:09
На МКС произошла утечка метана
21:00
Меркель отказала жаждущему войны с Путиным Порошенко
20:54
В центре Екатеринбурга устроили стрельбу
20:47
Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки
20:41
В Коми вор проломил стену ради 11 тортов
20:33
В Башкирии в массовой аварии с грузовиками погиб человек
20:11
"Кажется, снова животик?": Кудрявцеву заподозрили в беременности
20:02
Порошенко отправляют в СИЗО перед выборами
19:28
Вскрылась стоимость банкета юбилярши Пугачевой
19:09
Оставшегося без денег Петросяна облагодетельствует его адвокат
18:29
"Нас просто использовали": обозленный Пригожин рассказал о подлой подставе с "Евровидением"
18:28
"Это хорошая пара": Собчак удивила новым спутником
18:27
Известный комик умер во время выступления
18:20
Сердюкову нашли новую должность на передовой в Сирии
18:20
Проехавшая на красный свет машина устроила ДТП
17:40
Стала известна дата закрытия "Дома-2"
17:20
Безумный Порошенко готовится утопить Украину в крови
16:16
Зеленского отдают под суд после скандала с наркотиками
16:13
Родившая еще в школе Андреева обманула всю страну
16:08
Бизнесмен Ахмедов перешел в контратаку
15:39
Совет на выходные
15:37
Шаляпин в плавках довел россиянок до экстаза
15:24
Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
15:07
Лебезящему перед Макроном Зеленскому напомнили о связях с убийцами
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года
14:57
Новый фаворит: шведский актер высказался о романе с Пугачевой
14:49
Известная певица сбежала из психушки к своему парикмахеру
14:48
Инструкция по защите от кредитных мошенников
14:47
Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II
14:46
Юлия Савичева разбушевалась после заявления о расставании
14:18
Звезды провели вечер в компании призраков
14:15
Киркоров рассекретил скрытые от публики особенности Пугачевой
14:10
На невоспитанного Порошенко завели дело за хамство в прямом эфире
14:09
Володин: Гагарин и Терешкова – олицетворение побед нашей страны
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
"У меня нашли желтое тело!": звезду шоу "Дом-2" озадачили врачи
Обиженная Волочкова назвала россиян ущербными
Когда в России отменят всеобщую воинскую обязанность
Кравец после расставания с мужем ютится по чужим углам
Зеленский заявил о резкой перемене к Порошенко
Спорт

Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Евгений Плющенко не согласился с заявлением Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой следует завершить спортивную карьеру. По его мнению, 16-летняя фигуристка еще может принести победы своей стране.
прочитано 457 раз

Супруг продюсера Яны Рудковской отметил, что Алина Загитова уже вписала себя в историю фигурного катания. Сейчас у девушки есть два варианта: уйти из большого спорта или бороться дальше и участвовать в соревнованиях. 

ПО ТЕМЕ

Загитову обманом заманили на чемпионат мира

Чемпионку Загитову гонят из большого спорта

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

"Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще – это по-настоящему сложно и сильно", – заявил Евгений Плющенко. Он добавил, что у спортсменки есть все шансы обучиться четверным прыжкам. 

Загитова способна дойти до следующих Олимпийских игр и завоевать золотую медаль. Она добьется успеха, если будет тренироваться и верить своему наставнику Этери Тутберидзе. "Я не считаю, что ей надо заканчивать. Мое мнение: можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье", – цитирует эксперта "Спорт-экспресс". 

Ранее фигуристка призналась телеведущему Ивану Урганту, что хотела сняться с чемпионата мира за три дня до старта. Алина Загитова беспокоилась, что не оправдает надежд поклонников и подведет страну. Спортсменке все же удалось занять первое место на турнире, напоминает "Царьград".

Автор: Полина Крылова15 апреля 2019, 10:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Распустился цветок: сексуальная Загитова сразила красотой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
Появились сообщения о нервном срыве Порошенко
Обнародован убойный компромат на Зеленского

Шоу-бизнес

Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Шоу-бизнес

Дочь Панина отказалась встречаться с матерью

Девочка откровенно рассказала о семейных проблемах
Шоу-бизнес

Что сказала Началова перед смертью в реанимации

Певица успела отправить голосовое сообщение родным
Шоу-бизнес

"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов

Она будет рожать ребенка в воде

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

Полька с грудью восьмого размера покоряет мир
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот

Спорт

Подробности кровавой драки футболиста "Спартака" с пешеходом
Загитову обманом заманили на чемпионат мира
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"

Регионы

Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru