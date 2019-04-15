Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой
Супруг продюсера Яны Рудковской отметил, что Алина Загитова уже вписала себя в историю фигурного катания. Сейчас у девушки есть два варианта: уйти из большого спорта или бороться дальше и участвовать в соревнованиях.
"Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще – это по-настоящему сложно и сильно", – заявил Евгений Плющенко. Он добавил, что у спортсменки есть все шансы обучиться четверным прыжкам.
Загитова способна дойти до следующих Олимпийских игр и завоевать золотую медаль. Она добьется успеха, если будет тренироваться и верить своему наставнику Этери Тутберидзе. "Я не считаю, что ей надо заканчивать. Мое мнение: можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье", – цитирует эксперта "Спорт-экспресс".
Ранее фигуристка призналась телеведущему Ивану Урганту, что хотела сняться с чемпионата мира за три дня до старта. Алина Загитова беспокоилась, что не оправдает надежд поклонников и подведет страну. Спортсменке все же удалось занять первое место на турнире, напоминает "Царьград".
Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Девочка откровенно рассказала о семейных проблемах
Певица успела отправить голосовое сообщение родным
Она будет рожать ребенка в воде
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Самоубийство это больно?
Если женщина повышает голос на мужчину
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу найти мужчину
Хочу уехать на пмж в другую страну...
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Секс во время беременности
Расскажите про роды
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Поцелуй это измена?
Английская диета
Перестал дарить подарки
Седловидная матка
Японская диета
Свекровь не союзник