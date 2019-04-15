Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой

Евгений Плющенко не согласился с заявлением Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой следует завершить спортивную карьеру. По его мнению, 16-летняя фигуристка еще может принести победы своей стране.



Супруг продюсера Яны Рудковской отметил, что Алина Загитова уже вписала себя в историю фигурного катания. Сейчас у девушки есть два варианта: уйти из большого спорта или бороться дальше и участвовать в соревнованиях.

"Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще – это по-настоящему сложно и сильно", – заявил Евгений Плющенко. Он добавил, что у спортсменки есть все шансы обучиться четверным прыжкам.

Загитова способна дойти до следующих Олимпийских игр и завоевать золотую медаль. Она добьется успеха, если будет тренироваться и верить своему наставнику Этери Тутберидзе. "Я не считаю, что ей надо заканчивать. Мое мнение: можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье", – цитирует эксперта "Спорт-экспресс".

Ранее фигуристка призналась телеведущему Ивану Урганту, что хотела сняться с чемпионата мира за три дня до старта. Алина Загитова беспокоилась, что не оправдает надежд поклонников и подведет страну. Спортсменке все же удалось занять первое место на турнире, напоминает "Царьград".