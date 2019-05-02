Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги

Эксперт заявила, что недуг певицы имеет естественное происхождение. "По медицинским показаниям она попала в больницу и, конечно же, ей необходима помощь. Я вижу, что потихоньку она подлечится. Она сама по себе очень сильная и волевая натура. Я вижу, что у нее смешение кровей, и она благодаря своей силе воли сможет встать на ноги", – рассказала Галина.

Ясновидящая утверждает, что год для Ваенги будет сложным. "Вижу операцию. После всего этого я вижу, что она будет проходить реабилитацию где-то за границей. Болезнь так резко вторглась в ее личное пространство, что она даже не успела и пикнуть. Но как быстро свалился на нее этот недуг, то так же быстро он от нее отступит. Счастливый ее день – среда. Я не вижу ее скорого ухода по картам, поэтому всем нам можно быть спокойными. Ей не за что печалиться. То, что она сейчас несколько ушла в себя и в свои проблемы, это не страшно. На финансовом ее состоянии это никак не отразится. Вокруг нее родные и близкие. Все это скоро останется в прошлом. Карты показывают отличный прогноз, но лечение будет долгим. Она не впадет в депрессию, она трезво все взвешивает. Да, переживания есть, но все это уйдет. Скоро мы услышим хорошие новости о ней в прессе", – резюмировала Галина.