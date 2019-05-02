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Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги

Фото: www.globallookpress.com
Певица Ваенга действительно сражена болезнью. Однако это не является следствием сглаза или порчи, считает ясновидящая Галина Янко
прочитано 137 раз

Эксперт заявила, что недуг певицы имеет естественное происхождение. "По медицинским показаниям она попала в больницу и, конечно же, ей необходима помощь. Я вижу, что потихоньку она подлечится. Она сама по себе очень сильная и волевая натура. Я вижу, что у нее смешение кровей, и она благодаря своей силе воли сможет встать на ноги", – рассказала Галина.

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Ясновидящая утверждает, что год для Ваенги будет сложным. "Вижу операцию. После всего этого я вижу, что она будет проходить реабилитацию где-то за границей. Болезнь так резко вторглась в ее личное пространство, что она даже не успела и пикнуть. Но как быстро свалился на нее этот недуг, то так же быстро он от нее отступит. Счастливый ее день – среда. Я не вижу ее скорого ухода по картам, поэтому всем нам можно быть спокойными. Ей не за что печалиться. То, что она сейчас несколько ушла в себя и в свои проблемы, это не страшно. На финансовом ее состоянии это никак не отразится. Вокруг нее родные и близкие. Все это скоро останется в прошлом. Карты показывают отличный прогноз, но лечение будет долгим. Она не впадет в депрессию, она трезво все взвешивает. Да, переживания есть, но все это уйдет. Скоро мы услышим хорошие новости о ней в прессе", – резюмировала Галина.

2 мая 2019, 08:31
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