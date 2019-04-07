36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
В личном Instagram артистка опубликовала пост, в котором попросила совета у подписчиков. Сати Казанова поинтересовалась, нужно ли готовиться с беременности.
"Точно знаешь, что нет здоровых людей, есть недообследованные🤣🤣🤣 Надо только начать сдавать анализы, а если еще и соединить клиническую медицину с альтернативной 🤣🤣🤣🚀🔥 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассуждала артистка.
Казанова также заметила, что в 20 лет женщины не так серьезно подходят к вопросам будущего материнства, как 35-летние дамочки. Сати отметила, что не является исключением из этого правила.
Исполнительница добавила, что у нее в запасе есть еще как минимум лет 10. Меж тем звезда намекнула, что малыш в их семье может появиться раньше.
"Представляете, когда я родилась, считалось, что после 30 - это, однозначно, "старородящие"😱. Не представляю, как бы они назвали меня. Хотя вокруг много прекрасных случаев, когда первого ребенка рожали и в 45, и в 47. Так, что у меня еще 10 лет в запасе, но готовь сани летом😉, как говорится", – написала Сати Казанова.
Вокалистка также обратилась к журналистам. Она попросила прессу не спекулировать на этой теме.
Добавим, что среди фолловеров Сати Казановой мнения разделились. Кто-то убеждал певицу пройти полное обследование, другие же призывали "не парится" и не зацикливаться.
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