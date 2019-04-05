"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
Артист рассказал, что, несмотря на занятость, всегда старался уделять время близким. Михаил Боярский много раз становился свидетелем того, как дети замечательных артистов, в силу обстоятельств оставленные без присмотра, гибли в прямом и переносном смысле.
Знаменитость поблагодарила жену – актрису театра и кино Ларису Луппиан за воспитание их совместных отпрысков. По словам Михаила, супруга – его второе крыло. Став женой Боярского, она отказалась от ролей в кино и посвятила себя семье.
Меж тем, по признанию артиста, он тоже частенько занимался наследниками. Он забирал отпрысков из школы, гулял и играл с ними.
"Они совсем разные. Сереже легко давалась учеба, а из Лизы, я был убежден, ни черта не получится. Двойка? Замечательно – лишь бы моя дочка была весела и здорова. Поменялось все, когда она, втайне от меня, поступила в театральный и стала учиться у Додина", – поведал Михаил Боярский.
Отметим, что Лариса Луппиан и Михаил Боярский счастливые родители двоих уже взрослых детей Михаила и Елизаветы. Сын звездной четы пошел по стопам родителей, также он является депутатом Государственной думы. Дочь знаменитостей получила звание заслуженной артистки России. Сейчас наследница Михаила Боярского воспитывает двоих сыновей от коллеги по цеху Максима Матвеева.
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