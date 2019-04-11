Публика приходит в экстаз от откровенных снимков звезд, а затем также осуждает их за излишнюю открытось. Пользователи Сети с удовольствием читают подробности личной жизни артистов, после чего ругает их за то, что те выставляют сокровенное напоказ. Однако именно на этом противоречии и живет целая индустрия. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года читайте на "Дни.ру".



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