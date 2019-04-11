Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ
Телеведущая и актриса Юлия Меньшова стала гостьей программы Аллы Довлатовой на "Русском радио". Там она приняла участие в традиционной для этого развлекательного шоу рубрике "Танцульки".
Реакция пользователей Сети на энергичные и экспрессивные движения ведущей была неоднозначной. Кто-то похвалил, а кто-то посоветовал не выставлять подобные вещи на показ.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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