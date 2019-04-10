Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года
"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой
В преддверии одного из самых главных событий 2019 года – юбилея Аллы Пугачевой – звезду отечественного шоу-бизнеса посвятили Примадонне посвятили большой концерт. Впрочем, сама певица товарищей по сцене своим присутствием не почтила.
Ситуацию специально для "Дни.ру" прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он уверен, что королева российской эстрады все сделала правильно.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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