День идет за днем, скандал сменяет скандал, а старый слух отступает под напором новой сплетни. Мир шоу-бизнеса стабилен и регулярно выдает поклонникам громких разборок очередные поводы обсудить личную жизнь звезд, их заявления и другие выпады. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года.



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