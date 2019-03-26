Принца Гарри уличили в грязном предательстве семьи

Королевский биограф Кети Николь рассказала, что внук Елизаветы II нарушил жесткий протокол монаршего двора. По ее словам, несмотря на то что членам августейшей семьи запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, принц Гарри предал эту традицию.

В отличие от мужа, Меган Маркл удалила свои профили в соцсетях после того, как принц Гарри сделал ей предложение. Однако выяснилось, что сам внук Елизаветы II был пойман за нарушением строгих правил.

Принц Гарри вел переписку со своими подружками под вымышленным именем в Facebook, передает Ibtimes. Об этом биограф поведала в своей книге "Уильм и Гарри". Так, она сообщила, что в то время герцог Сассекский встречался с Челси Дэйви, то переписывался с ней под ником "Spike Wells".

В 2007 году, когда принца Гарри отправили служить в Афганистан, у него было полчаса, чтобы пообщаться с родными и близкими по спутниковой связи. Но наследник королевской семьи использовал это время для переписки в Facebook.

Принц Гарри стал отправлять любовные послания. В одном из них герцог Сассекский называет свою избранницу Челси Дэйви Рыжиком и шутит с ней. Кети Николь считает, что именно мысли о возлюбленной помогли принцу выжить в Афганистане.

Принц Гарри покинул передовую в феврале 2008 года, после того как в СМИ появились сообщения о его точном месторасположении. Предположительно, профиль внука королевы Великобритании в Facebook был удален лишь в 2012 году.

Напомним, совсем скоро принц Гарри станет отцом. Его жена Меган Маркл на этой неделе посетит госпиталь Святой Марии, где должен появиться на свет ее наследник. Как рассказали близкие друзья герцогини, роды могут начаться раньше срока, и персонал больницы вынужден дежурить круглосуточно.