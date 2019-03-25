Придирчивая Меган Маркл испортила планы принца Гарри
Британские СМИ утверждают, что строители не успели завершить ремонт виндзорского коттеджа к сроку. "Рабочие вынуждены трудиться в срочном порядке. Им даже пришлось работать всю неделю на улице несмотря на плохую погоду. На данный момент они занимаются вопросом планировки здания", – рассказал журналистам анонимный источник.
По его словам, строителям пришлось затянуть ремонт из-за жестких требований бывшей актрисы. "Она просит очень многого, но это можно понять, ведь какой хозяин не хочет, чтобы его дом был идеальным?", – добавил он. Несмотря на это супруги с пониманием отнеслись к переносу даты переезда, передает Mirror.
Ранее стало известно, что на ремонт Фрогмор-Хауса герцог и герцогиня потратили около 4 миллионов долларов. Причем 66 тысяч долларов ушли на звукоизоляцию коттеджа. Семейная пара не хочет, чтобы их беспокоили звуки лайнеров, вылетающих из расположенного неподалеку аэропорта Хитроу.
На этой неделе Меган Маркл посетит госпиталь Святой Марии, где должен появиться на свет ее наследник. Как рассказали близкие друзья герцогини, роды могут начаться раньше срока, и персонал больницы вынуждены дежурить круглосуточно.
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