Разрыв заставил Миддлтон пойти на крайние меры

Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были гладкими. Влюбленные несколько раз расставались. После второй серьезной размолвки Кейт Миддлтон заключила секретный пакт с принцем Уильямом.

Будущие супруги познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете и сразу нашли общий язык. Через два года они стали снимать загородный коттедж в Шотландии. Журналисты уверены, что в этот период и завязался роман.

Влюбленные встречались семь лет, пока принц Уильям не сделал Кейт Миддлтон предложение. СМИ тогда прозвали будущую герцогиню Ждущей Кэти – та долго не слышала главного вопроса от внука королевы.

В 2007 году они на короткое время расстались, и это событие широко обсуждалось в британской прессе. Автор книги "Рождение королевского романа" Кати Николл рассказала, что после воссоединения молодые люди заключили секретное соглашение. "Никто не знал, что они договорились пожениться сразу после второго разрыва. Это пара умеет хранить секреты", – написала Николл.

Спустя несколько лет младший внук королевы назвал причину их расставания. "Мы оба были очень молоды. Каждый из нас искал свой путь", – пояснил он. Что касается Кейт Миддлтон, разрыв отношений стал для нее тяжелым испытанием. Однако герцогиня отметила, что в тот период научилась быть сильной и независимой.

Принц Уильям сделал предложение любимой во время отпуска в Кении. Церемония бракосочетания состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Сейчас счастливые супруги воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.