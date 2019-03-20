Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон

В западной прессе не утихают слухи о беременности Кейт Миддлтон. Жители Соединенного королевства выстраиваются в очереди в букмекерские конторы, чтобы сделать ставки.

Эксперт Джон Хилл рассказал, что с каждым днем все больше британцев ставят на то, что уже в этом году пресс-служба Букингемского дворца объявит о грядущем пополнении в семье герцога и герцогини Кембриджских. "Нас заваливают ставками на беременность Кейт Миддлтон", – сообщил он.

Королевская чета воспитывает принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Последний появился на свет в апреле прошлого года, незадолго до церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Специалисты считают, что герцогиня может последовать примеру Елизаветы II, которая произвела на свет четырех наследников.

Кейт Миддлтон отчасти подтвердила слухи о четвертом ребенке. Во время встречи с поклонниками в Северной Ирландии она познакомилась с молодым отцом и его пятимесячным сыном. Герцогиня назвала малыша милым мальчиком. "Когда я на него смотрю, мне снова хочется завести ребенка", – призналась она.

Еще один намек жена принца Уильяма сделала в беседе с близкими друзьями. Она отметила, что никогда не говорит никогда, если дело касается беременности.

Но есть и противники этой версии. Они напоминают, что в день празднования Дня святого Патрика журналисты заметили королевскую особу в баре в лондонском районе Ханслоу, где она выпила пинту пива, передает Express.co.

Британские репортеры обратили внимание, что супруга принца Уильяма болезненно худа. Они заметили, что Кейт Миддлтон страдает от недуга, который обостряется во время беременности. Заболевание характеризуется тошнотой, обезвоживанием организма и потерей веса. Вполне вероятно, что герцогиня вновь ждет малыша, сообщает "Царьград".

