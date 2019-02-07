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"Презрение и ненависть": Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина

Ольга Зарубина и Людмила Поргина. Фото: Дни.ру
Конфликт артисток разгорелся после выступления Людмилы Поргиной на одной из телепрограмм. Вдова Николая Караченцова не скрывала своего возмущения поведением певицы Ольги Зарубиной. Меж тем, вокалистка не осталась в стороне и тоже нашлась с ответом.
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Поргина уверена, что Зарубина сама виновата в затянувшемся конфликте с бывшим мужем певцом Александром Малининым. По мнению вдовы Караченкова, все проблемы от того, что Ольга лютой ненавистью ненавидит своего бывшего.

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Людмила Андреевна призвала певицу простить экс-супруга. "Меня просто поразило, что у Зарубиной ненависть к бывшему мужу хранится долгие годы! Человек не может жить и хранить злость столько лет. Она сама признавалась, что копит ненависть. Зачем? Ведь это было давно", – рассуждает Поргина.

Вдова народного артиста отметила, что постоянные скандалы отражаются на общей дочери Малинина и Зарубиной – Кире. Из-за родительских споров девушка находится в депрессивном состоянии.

Поргина добавила, что Зарубина наплевательски относится к близким. Ходят слухи, что Ольга недобросовестно следила за больной матерью от чего та скончалась.

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Сама Ольга Зарубина, услышав заявление вдовы Караченцова отметила, что не ожидала он нее такой реакции. Певица вскользь заметила, что всегда уважала Поргину, несмотря на то что многие отзываются о ней крайне негативно.

Также Ольга сообщила, что она не умеет копить злобу, она быстро все прощает и забывает. Малинина она презирает как мужчину и как отца своей дочери. "Но презрение и ненависть – это разные вещи. Раздражение есть – я этого не скрываю", – заметила она.

Также вокалистка добавила, что инициатором конфликта всегда была семья Малинина. "Я удивляюсь Поргиной: не зная моих отношений с дочерью, она говорит, что Кира – несчастная девочка. Я никогда не бросала свою дочь. Это единственное и самое дорогое, что есть в моей жизни", – накинулась на Людмилу Андреевну певица. Об этом сообщает Sobesednik.ru.

Автор: Руслана Алексеева7 февраля 2019, 14:51
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