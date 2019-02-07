"Презрение и ненависть": Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина

Конфликт артисток разгорелся после выступления Людмилы Поргиной на одной из телепрограмм. Вдова Николая Караченцова не скрывала своего возмущения поведением певицы Ольги Зарубиной. Меж тем, вокалистка не осталась в стороне и тоже нашлась с ответом.

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