Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 февраля 2019 года
Старушка-жена Солнцева разбушевалась в ресторане
Гоген Солнцев и его жена Екатерина Терешкович умудрились угодить в новый скандал. Пожилая спутница жизни эпатажного шоумена устроила скандал с нецензурной бранью в публичном месте.
Актрисе показалось, что тарелки в ресторане плохо помыты и она принялась ругаться на официантку. Сгладить конфликт попытался сам Гоген Солнцев, который, в конечном счете, просто увел супругу из заведения.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 февраля 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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