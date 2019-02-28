Как звезды любят устраивать скандалы, так публика любит читать о них. Порой речь идет о давних и серьезных конфликтах, а иногда настоящая буря может разразиться в Сети из-за сущей безделицы. Однако интерес читателей к происходящему остатся неизменным. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 февраля 2019 года.



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