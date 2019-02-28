Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла да простого народа

Простые люди, у которых нет 300 тысяч рублей, чтобы платить перекупщикам за билеты, были огорчены, узнав, что единственный концерт любимой артистки в Кремле не покажут по телевизору. Но кажется, певица услышала стоны и чаяния бедных поклонников.

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