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Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла да простого народа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Простые люди, у которых нет 300 тысяч рублей, чтобы платить перекупщикам за билеты, были огорчены, узнав, что единственный концерт любимой артистки в Кремле не покажут по телевизору. Но кажется, певица услышала стоны и чаяния бедных поклонников. 
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Когда Елену Чупракову – директора Аллы Пугачевой – спросили, будет ли трансляция юбилейного концерта, ответ был лаконичный: "Нет". Панических настроений добавило и исчезновение с сайта Кремля надписи "концерт-съемка". Да и с официальной страницы Примадонны в Instagram афиша концерта пропала!

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Алла Борисовна Пугачева певица

Но видимо, речь шла именно о прямом эфире из зала Кремлевского дворца, которого действительно не будет. Когда же поклонники задали все той же Чупраковой переформулированный вопрос о том, какой канал покажет концерт "P. S.", ее ответ изменился. "Могу сказать, что снимать будут и покажут обязательно, но какой канал – пока не знаю", – ответила директор Аллы Пугачевой.

Конечно, этот главный концерт года очень важно запечатлеть для истории, как было с предыдущими программами артистки – "Избранное" в 1998 году и "Сны о любви" в 2009-м.

Напомним, концерт, который состоится 17 апреля, уже сегодня, за полтора месяца, обрел славу скандального. Во-первых, по номиналу – от 3 до 70 тысяч – билеты купить уже невозможно. Перекупщики просят за них до 300 тысяч. Во-вторых, госкорпорация "Вертолеты России" выделила Алле Пугачевой на празднование юбилея 40 миллионов бюджетных денег в качестве спонсорской помощи. Это обстоятельство взбесило народ, который считает, что лучше бы построили школу, больницу или помогли деньгами нуждающимся. 

Автор: Иван Губкин28 февраля 2019, 19:25
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Как менялась Алла Пугачева

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