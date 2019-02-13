"Ни дня без строчки", – говорят себе светские хроникеры, а помогают им в этом сами знаменитости, которые, кажется, выбрали себе девизом похожий лозунг: "Ни дня без скандала". В ход идут громкие заявления, взаимные обвинения, двусмысленные фразы и даже провокационные фотографии. Специально для вас "Дни.ру" собрали у себя все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года.



Обнародовано горячее фото целующегося Петросяна с известной артисткой

Евгений Петросян продолжает радовать своих поклонников регулярными обновлениями в социальных сетях. Не мешают ему даже проблемы, связанные с разводом и разделом имущества.

Очередной снимок, поразивший подписчиков, запечатлел юмориста в компании с артисткой Еленой Воробей. Причем на фотографии они целуются.

Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон

В минувшую субботу Брэд Питт посетил праздничную вечеринку в честь дня рождения своей бывшей супруги Дженнифер Энистон. Как сообщают близкие друзья Анджелины Джоли, эта новость стала шоком для звезды фильма "Малефисента".

Актриса не знала, что бывший муж и его экс-возлюбленная проводят время вместе, пока в Сети не появились фотографии с празднования 50-летия звезды сериала "Друзья". Близкий друг Анджелины Джоли отметил, что она старается не думать об этом. "Энджи была шокирована, когда узнала, что Брэд пришел на вечеринку к Дженнифер", – заявил анонимный источник.



Богачка Пугачева снизошла до нищебродов в честь великого юбилея

В России грядет великое событие – 70-летие Аллы Пугачевой. К этому празднику телеканалы готовят специальную сетку вещания. Концерты, интервью, рассказы мужей, детей и друзей – всего будет в избытке. Должны появиться "неизвестные подробности из жизни Примадонны" в ток-шоу Борисова, Малахова и Шепелева. Ожидается, что по такому случаю в стране даже объявят выходной.

Торговцы цветами рассказывают, что на середину апреля планируют заказывать большие объемы товара и поднять цены. Примадонне, как известно, нравится получать в подарок желтые тюльпаны или букеты из лизиантусов, а вот колючие цветы ей не по нраву.



Придавленная Степаненко дерзко ответила бывшему мужу

Состоялось очередное судебное слушание по делу о разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Юморист предложил бывшей супруге сесть за стол переговоров, однако та настроена категорично.

Елена Степаненко не хочет садиться за стол переговоров со своим бывшим мужем Евгением Петросяном, чтобы мирно решить вопрос с разделом совместно нажитого имущества. Об этом заявила адвокат юмористки Елена Забралова.



"Он нас мучил": Певцов о засыпающем везде Караченцове

Дмитрий Певцов рассказал журналистам о работе с легендарным Николаем Караченцовым. Артисты много лет бок о бок служили в театре "Ленком".

Певцов вспомнил, что появление Караченцова нельзя было не заметить. "Петрович в театре!" – передавали сотрудники из уст в уста, и всем было понятно, о ком идет речь.

"Это наш Петрович, который влетал – постоянно где-то снимался, ездил на концерты – ураганным смерчем, играл и улетал куда-то. Весь в разговорах, в телефонах, теннисе", – отметил Дмитрий.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

