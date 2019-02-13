Обнародовано горячее фото целующегося Петросяна с известной артисткой

Евгений Петросян не падает духом, несмотря на проблемы в разделе имущества с бывшей женой Еленой Степаненко. Прославленного юмориста, судя по обнародованным в Сети фото, утешила другая его коллега.

Совместные фото с известной артисткой предъявил сам Евгений Петросян. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram юморист выложил два снимка, на которых запечатлен в обнимку с Еленой Воробей. Причем на втором фото артисты целуются. "Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее. Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!" – подписал кадры Евгений Петросян.

Отметим, что в своем аккаунте Елена Воробей, которая первая выложила фото с коллегой по юмористическому цеху, довольно забавно прокомментировала его: "Ой, "спалились"?! 😱🤣 Драгоценные встречи... С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е.В., ой держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой...Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2".

Поклонники на ура восприняли пикантные кадры, опубликованные Евгением Петросяном. "Вы наши любимые артисты, и так же будете в нашем сердце", "Счастья Вам , любви , так держать", "Мне фото по-хорошему нравятся!👍 Правильно, Евгений Ваганович, не нужно ни на кого обращать внимание! Адекватные и здравомыслящие люди все поймут правильно! Мы любим вас обоих и ценим ваше творчество!", "Евгений Ваганович! Вы супер кайфовый и позитивный человек на хайпе!👍👍👍 Продолжайте ! Вам идет. И пусть все темные разорвут сами себя от злости, а светлые и самые близкие друзья станут ближе!!!!!!!" – рассыпались в они комплиментах.