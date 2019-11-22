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"Меня должны бесплатно похоронить": Рыбин рассказал о вернувшемся раке

Виктор Рыбин. Фото: www.globallookpress.com
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились в ток-шоу Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" солист рассказал о борьбе с коварным недугом.
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Около года назад Виктор и Наталья раскрыли правду о своем здоровье. Знаменитая чета несколько лет ведет борьбу с базально-клеточным раком кожи. Интересно, что опасную болезнь диагностировали у обоих супругов.

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Первые симптомы появились у Натальи. У певицы выросло небольшое пятно на ноге. Сенчукова обратилась к врачу. Знаменитости выписали мазь и отправили домой.

Спустя время на лице у Виктора появилось такое же новообразование. Звезды не подозревали, что их жизни находятся в опасности. "Это был мой день рождения. Наташин врач прислала СМС: "Приезжаете, вас ждет онколог". Поехали. Нас ободрили, сказали, что это лечится", - поделился артист в программе "Судьба человека".

По словам Виктора, на здоровье негативно повлияла любовь к загару. Знаменитости много времени проводили на солнце, любили посещать солярий.

"На лице выросло. Сделали одну операцию, удалили. Через буквально три месяца – то же самое, но еще больше. Я думаю, надо, наверное, сходить. И у нее выросло. Обнаружили одно и то же. Базалиома. Начали лечить лучевой терапией. Вылезло в другом месте. Удалили. Опять лучевая терапия, еще сеансы были. Опять вылезла", – рассказал музыкант.

Рыбин поведал, что сразу после съемок программы "Судьба человека" отправится на прием к доктору. Болезнь вернулась – злокачественное новообразование кожи появилось на макушке. "Ничего страшного, все под контролем", – успокоил Бориса Корчевникова герой сегодняшнего выпуска ток-шоу.

Несмотря на поставленный диагноз, Рыбин и Сенчукова стараются не унывать. Артист не боится говорить о смерти и даже распланировал собственные похороны.

"Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен, проблем у семьи не будет", – шокировал он присутствующих в студии ток-шоу "Судьба человека".

22 ноября 2019, 14:28

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
задолбали эти в прошлом звёзды болезные всё привлекают интерес болячками мода пошла на болезни хоть как привлеч внимание,не могут смирится что уже не звёзды так пшик одноразовый а звёздность придумали себе сами
1

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