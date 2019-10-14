Рыбин узнал о любви Сенчуковой к Маликову

В эфире ток-шоу Виктор Рыбин рассказал, как Наталья Сенчукова призналась ему в чувствах к коллеге, популярному исполнителю и музыканту Дмитрию Маликову. Оказывается, она даже достала номер телефона его отца.

В программе "Звезды сошлись" на НТВ лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин разоткровенничался. Он вспомнил, что, увидев Наталью Сенчукову, сразу обратил на нее внимание. Однако на тот момент 18-летняя Наташа была увлечена популярным исполнителем Дмитрием Маликовым.

Рыбин рассказал, что Сенчукова была настолько влюблена, что умудрилась раздобыть у Игоря Крутого телефон отца Дмитрия, Юрия Маликова. Она буквально бомбардировала артиста звонками, мечтая познакомиться с его именитым наследником. "Когда мы познакомились с Наташей, у нее висела фотография Маликова", – заявил Рыбин.

В свою очередь Виктор когда-то был влюблен в итальянскую актрису Орнеллу Мути. Певец вспомнил, что безумно хотел вместе с друзьями посмотреть фильм "Народный роман", однако их не пускали на сеансы, потому что картина шла с маркировкой "детям до 16". Рыбин с приятелями все же нашли выход – они забирались в кинотеатр через крышу.

Отметим, что Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе уже почти 30 лет. Однако они оформили отношения только после рождения их сына Василия. На днях супруги отметили 19-ю годовщину свадьбы. В 2009 году Виктор и Наталья обвенчались.

Недавно пара оказалась под пристальным вниманием СМИ. В конце прошлого года артисты признались в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что у них диагностирован рак кожи. Исполнители перенесли более десяти курсов химиотерапии и добились ремиссии. Теперь пара тщательно следит за здоровьем и лишний раз старается не загорать.