"Крики, вопли": раскрыты шокирующие детали мучительной смерти Марьянова

Подзащитный Крыловой, сын Марьянова Даниил, на встречу с журналистами приехать не смог. Молодой человек был вынужден остаться с матерью Ольгой Аносовой. У первой гражданской жены артиста проблемы со здоровьем.
"У мамы Даниила были очень тяжелые дни. Это было связано с днями памяти о Дмитрии Марьянове. Ольга мне написала, что не может присутствовать на пресс-конференции. Добавлю от себя, что вся семья хочет справедливости в вопросе наследства актера. Я сама готова ответить на все вопросы семьи. Даниил сейчас находится с мамой. Ситуация, конечно, не очень хорошая", – сообщила присутствующим Крылова.
Юрист зачитала результаты медицинской экспертизы и назвала официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Артист скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с развитием кровотечения. Как оказалось, за 12 часов до гибели знаменитость получила тупую травму левой половины живота – это и привело к перфорации сосуда.
"По данным экспертизы, первые основания бить тревогу появились в 10 часов 15 минут утра 15 октября (2017 года – прим. ред.). Комиссия экспертов пришла к однозначному выводу: до 18:30 его можно было спасти. Все это время состояние Дмитрия Юрьевича ухудшалось, он постоянно просил помощи, под конец это были крики, вопли. И все это время человек не получал помощи, ему не была вызвана скорая помощь", – цитирует адвоката Teleprogramma.pro.
Крылова также отметила, что ни один человек на Земле не достоин того, что пережил Дмитрий Марьянов. Артист умирал долго и мучительно.
Добавим, что ранее адвокат говорила, что вдова Марьянова Ксения Бик отказалась мирно урегулировать спор за многомиллионное наследство артиста. Она не впускает отца и сына Дмитрия Марьянова ни в одну из трех его квартир. По словам Виктории Крыловой, ее подзащитный не хотел доводить дело до суда, предлагал варианты решения проблемы, но, судя по всему, к Фемиде все же придется обратиться.
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