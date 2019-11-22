Сын требует 30 миллионов: вокруг жуткой смерти Дмитрия Марьянова не утихают страсти

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил добивается от владелицы реабилитационного центра "Феникс" 30 миллионов рублей. Молодой человек обратился с иском в суд.
26 ноября состоится первое заседание. Слушание пройдет в подмосковной Лобне.
Отметим, что ответчица, Оксана Богданова, с претензиями сына Дмитрия Марьянова не согласна. Она намекнула, что Даниил не был сильно привязан к отцу, мол, родственникам от артиста нужны были только деньги.
"За десять лет моей практики не было такого случая, когда бы родственники не стремились навестить человека, который проходил у меня реабилитацию. (…) За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человек так никого из близких и родных не увидел. У Димы был обреченный взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружению только здоровый", – цитирует Богданову Sobesednik.ru.
Оксана Богданова подчеркнула, что за все время пребывания в реабилитационном центре Дмитрий Марьянов ни разу не общался с сыном. Артист говорил по телефону только с женой, Ксенией Бик.
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в подмосковном реабилитационном центре "Феникс". В клинике звезда лечилась от алкоголизма. Согласно экспертному заключению, знаменитость умерла от массивной кровопотери, которая возникла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. Перед кончиной Дмитрий Марьянов страшно мучался, так как помощь ему не оказали своевременно. В отношении владелицы "Феникса" Оксаны Богдановой завели уголовное дело.
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