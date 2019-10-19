Избили перед перед смертью?: Озвучена новая версия мучительной гибели Марьянова

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года после лечения. в реабилитационном центре "Феникс". Там актер пытался избавиться от алкогольной зависимости. Внезапная смерть звезды до сих пор вызывает вопросы как у следователей, так и родственников.
Независимая экспертиза, проведенная за счет близких, показала неутешительные выводы. Эксперты установили, что утром в день смерти Марьянов получил сильный удар в области живота.
"Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти", – заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марьянова, на специально созванной пресс-конференции.
Юрист добавил, что эксперты также считают, что Марьянов умирал долго и мучительно. Так, первые жалобы поступили от него рано утром, а скончался он в 19.30. У актера постепенно отнимались ноги, речь замедлялась.
Все это сопровождалось страшными болями, считают специалисты. Скорую вызывали только вечером, напоминает "КП", актер скончался по дороге в больницу. Глава центра "Феникс" Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела.
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