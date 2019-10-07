Подробности состояния тяжелобольного Моисеева

Не секрет, что долгое время исполнитель не выпускает новый музыкальный материал и давно перестал давать концерты. Не видно его в последнее время и на публике. Различные Telegram-каналы забили тревогу, заявив об ухудшении состояния Бориса Моисеева.
Так, согласно данным Telegram-канала "НеМалахов", в окружении артиста боится, что со звездой вновь случится инсульт, что ужасным образом скажется на здоровье музыканта. Авторы канала заявили, что Борис Моисеев слабо реагирует на речь окружающих, его движения стали вялыми.
Якобы, именно поэтому знаменитость перевезли из Юрмалы в Москву. Там, как утверждается, певец проходит курс лечения. В публикации допускается вероятность того, что именно по этой причине могли быть проданы дачи Бориса Моисеева в Латвии и Подмосковье.
Подробностями состояния здоровья исполнителя поделились его представители. Бывший концертный директор звезды Виталий Фроликов, который, по данным СМИ, следит за здоровьем артиста, дал комментарий, свидетельствующий об опасениях. "Он вообще не работает последние года два или даже три. Все это связано со здоровьем", – приводит слова Фроликова РИА ФАН.
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