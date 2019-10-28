Дочь Маликова затравили за отсутствие вкуса

Наследница известного композитора удивила подписчиков в "Инстаграме" своим нарядом. Стефания Маликова поделилась снимками в джинсах – фолловеры посчитали, что они девушке абсолютно не идут.

Дочь Елены и Дмитрия Маликовых с детства хотела стать модельером. 19-летняя Стефания и сейчас интересуется модельным бизнесом и следит за новинками в мире моды. Поэтому выбор девушкой образа обескуражил фолловеров.

Стефания Маликова подверглась жесткой критике. Пользователи соцсети жестоко затравили ее насмешками. "Папкины джинсы надела? Со вкусом беда!", "Ощущение, что с ногами проблема. Но Стеша же красотка!" "Неужели такие джинсы в моде? Полный кошмар", — разнесли дочь музыканта россияне.

Отметим, Стефания Маликова уже не в первый раз вызывает недоумение публики своими нарядами. Она практически ежедневно выкладывает в Сеть свои новые образы.

Так, ранее один из нарядовСтеши Маликовой поклонников просто шокировал. Девушка в кадре снята со спины, она позирует в укороченных джинсах, которые "режут" ей ноги, и сапогах-чулках, выглядящих, как носки.

Фото вызвало шквал возмущения у подписчиков. "Я, может, отстала от моды, но бриджи и мужские носки – вещи несовместимые. Бриджи укорачивают ноги!" "Стеша, не позорь семью!", – осудили фолловеры Стешу Маликову за отсутствие вкуса.