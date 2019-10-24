Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!

Летом, когда новостей в отечественном шоу-бизнесе крайне мало, появилась настоящая сенсация: Лолита Милявская объявила о расставании с молодым мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, после девяти лет брака. Пара не стала раскрывать причин столь радикального решения. Позднее артистка и вовсе говорила, что еще надеется на воссоединение.
Однако осенью стало известно, что за год до объявления о расставании Дмитрий Иванов за спиной Лолиты крутил роман с некой эффектной брюнеткой, владелицей косметологической клиники по имени Ольга. Когда об этом узнала Милявская, она сразу дала понять любопытствующим журналистам, что ни о каком восстановлении брака речи идти не может.
По всей видимости, на фоне переживаний из-за вскрывшегося обмана молодого мужа певица сильно похудела. Теперь, по словам артистки, она может влезть в одежду, которую не носила несколько лет. "Потому что кровососы отваливаются! Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним!" – со свойственным ей юмором заявила репортерам Лолита.
И теперь на вопрос о том, готова ли она принять назад молодого мужа, Милявская отвечает категорично. "Вы мне плохого желаете?" – цитирует артистку "Собеседник". Впрочем, очевидно, что воссоединения не будет. На днях стало известно, что Дмитрий Иванов подал на развод. Это случилось еще в начале октября.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Новость в тему.