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Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Буквально вся страна молится за Анастасию Заворотнюк. Популярный исполнитель Стас Михайлов выступил с заявлением, касающимся звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 13816 раз

Российские знаменитости, в том числе кумир женщин Стас Михайлов, сексапильная Анна Семенович и "золотой голос России" Николай Басков призвали общественность подписаться в соцсети "Инстаграм" на страницу, посвященную Анастасии Заворотнюк. Актриса, предположительно, борется с раком головного мозга.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Сейчас столько не корректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk Будем поддерживать Настю вместе", – написала Семенович.

Указанный певицей аккаунт был рассчитан на то, чтобы люди писали слова поддержки в адрес Заворотнюк. Кто вел эту страницу, неизвестно. Реакция оказалась такой бурной, что администрация соцсети заблокировала аккаунт. Об этом в приложении "Сторис" сообщил Михайлов.

"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность – накрученная..." – отметил исполнитель.

Стас добавил, что сейчас предпринимаются попытки восстановить страницу. "Не будем расстраиваться! Думаю, самое страшное – это равнодушие... Будем надеяться, что аккаунт будет восставлен! Спасибо всем за ваши добрые и открытые сердца!" – заключил певец.

Автор: 11 октября 2019, 08:25
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ВЕСЬ НАРОД!
онО ещё не сдохло?!! ДОСТАЛИ заташнюк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прежде чем писать такое подумай о своих близких ведь с любым может такое случится
Алексей
Ответить
ну и кому этот треп нужен и чем это поможет?
Гость
Ответить
Да нам по*хрен. Вам заняться нечем, уважаемые?? Столько людей умирают в больницах, сколько детей лечится от онкологии. Хотите сделать доброе дело - помогите тем, кому это действительно нужно, только по-тихому, как нормальные люди это делают. Вам семья Заворотнюк уже сказала, чтобы отвалили, денег ни у кого не просят, с поддержкой тоже все в порядке. Хватит делать пиар на бедах других!
ВЕСЬ НАРОД!
Ответить
онО ещё не сдохло?!! ДОСТАЛИ заташнюк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

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