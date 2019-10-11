Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк

Российские знаменитости, в том числе кумир женщин Стас Михайлов, сексапильная Анна Семенович и "золотой голос России" Николай Басков призвали общественность подписаться в соцсети "Инстаграм" на страницу, посвященную Анастасии Заворотнюк. Актриса, предположительно, борется с раком головного мозга.
"Сейчас столько не корректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk Будем поддерживать Настю вместе", – написала Семенович.
Указанный певицей аккаунт был рассчитан на то, чтобы люди писали слова поддержки в адрес Заворотнюк. Кто вел эту страницу, неизвестно. Реакция оказалась такой бурной, что администрация соцсети заблокировала аккаунт. Об этом в приложении "Сторис" сообщил Михайлов.
"В который раз убеждаюсь, что наши люди самые настоящие!!! И настолько отзывчивые, что из-за вашей активности и желания поддержать, к сожалению, Instagram решил заблокировать аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк, посчитав, что такая активность – накрученная..." – отметил исполнитель.
Стас добавил, что сейчас предпринимаются попытки восстановить страницу. "Не будем расстраиваться! Думаю, самое страшное – это равнодушие... Будем надеяться, что аккаунт будет восставлен! Спасибо всем за ваши добрые и открытые сердца!" – заключил певец.
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