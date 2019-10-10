Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Михайлова молиться

В "Сторис" личного "Инстаграм" Анна Заворотнюк опубликовала скриншот публикации Стаса Михайлова в той же соцсети. "Спасибо вам большое", - подписала кадр дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Напомним, сегодня вокалист Стас Михайлов в личном микроблоге возмутился количеством неправды об Анастасии Заворотнюк в СМИ. По словам знаменитости, он далек от всего, что происходит в интернете, однако вести о якобы умирающей артистке не обошли его стороной. "Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти!" – написал артист.
Кроме того, Михайлов опубликовал ссылку на аккаунт в "Инстаграм", который посвящен Анастасии Заворотнюк. По словам певца, там будет публиковаться только проверенная информация об артистке.
Отметим, что менее чем за сутки на страницу, разрекламированную Стасом Михайловым, подписалось более 13 тысяч человек. В числе фолловеров оказались и некоторые отечественные знаменитости.
Напомним, по некоторым данным, Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных. Говорят, для восстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина скорой, а в палате постоянно находятся родственники звезды.
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