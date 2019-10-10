"Ей просто не дали нормально лечиться": бывший любовник выступил с заявлением о Заворотнюк

Романтические отношения между Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым завязались на съемах комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Однако актеры недолго были вместе. Расставшись с эффектной брюнеткой, Сергей Жигунов вернулся к жене. В свою очередь, Анастасия Заворотнюк обрела счастье с фигуристом Петром Чернышевым, в браке с которым осенью 2018 года родила дочь Милу.
О появлении у пары ребенка общественность узнала весной. А в конце августа распространилась информация о страшной болезни у Заворотнюк. Родственники актрисы упорно хранят молчание, а тревожных новостей о ее состоянии все больше.
Говорят, у Анастасии опухоль головного мозга. Якобы лечение за границей не дало результатов, и она вернулась в Россию. А на днях артистку выписали из одной столичной клиники и перевели в другую.
Ситуацию прокомментировал Жигунов. Он убежден: выписка вовсе не означает, что дела пошли на лад. Сергей предположил, что Анастасия была вынуждена сменить больницу из-за пересудов.
"Нашлись те, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться", – цитирует актера Teleprogramma.pro. Он отметил, что Заворотнюк сама решила сменить больницу.
В новом лечебном учреждении рядом с артисткой постоянно находятся близкие. По данным РЕН ТВ, звезду сериала "Моя прекрасная няня" каждый день навещает мать, которая приносит Анастасии Заворотнюк продукты. Об этом телеканалу сообщили очевидцы, якобы заметившие в клинике актрису и ее родных.
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