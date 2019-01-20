Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли

Голливудский актер наконец-то смог оправится после развода с Анджелиной Джоли. Новой избранницей Брэда Питта стала его коллега Шарлиз Терон.

На прошлой неделе папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет. В воскресенье Брэд Питт посмотрел в своем доме в Лос-Анджелесе фильм "Если Бил-стрит могла бы заговорить", после чего встретился с Шарлиз Терон в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, "они вместе стояли за барной стойкой". Актриса пила алкогольный коктейль, в то время как экс-супруг Джоли держал в руках стакан с минеральной водой.

"Они вели себя очень нежно и ласково по отношению к друг другу. Брэд Питт обнимал ее за талию. В какой-то момент он даже подмигнул ей. Было видно, что актер чувствовал себя очень комфортно. Они выглядели счастливыми", – передает слова анонимного источника The Sun.

Будущих влюбленных познакомил бывший жених актрисы – Шон Пенн. Источник, близкий к звездной паре, утверждает, что романтические отношения завязались между ними во время рождественских каникул.

Шарлиз уже побывала в доме звезды "Бойцовского клуба" в Лос-Анджелесе. Однако пока Брэд Питт не решился познакомить ее со своими наследниками. "Они встречаются уже около месяца. Сначала они были друзьями – благодаря Шону – но потом их отношения стали развиваться", – отметил их близкий знакомый.