Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года
Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой
Мария Кожевникова обратилась к общественности, прокомментировав свои слова об актрисе Светлане Ходченковой, сказанные ею в интервью Вячеславу Манучарову.
Мария заявила, что ее слова были превратно истолкованы. Актриса подробно объяснила, в чем заключается суть дела.
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