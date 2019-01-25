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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Конец рабочей недели – не повод для знаменитостей перестать предоставлять россиянам поводы для обсуждения. "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 января 2019 года.
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Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой

Мария Кожевникова обратилась к общественности, прокомментировав свои слова об актрисе Светлане Ходченковой, сказанные ею в интервью Вячеславу Манучарову.

Мария заявила, что ее слова были превратно истолкованы. Актриса подробно объяснила, в чем заключается суть дела.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

25 января 2019, 14:48

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