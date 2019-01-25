Кате Лель выбили зубы инопланетяне

Катю Лель похитили пришельцы. О фантастическом инциденте, который произошел 28 лет назад, певица рассказала журналистам.

Катя Лель отделалась потерей нескольких зубов. По словам певицы, их забрали представители иной цивилизации.

Артистка заявила, что была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, как они выглядят. При необходимости даже сможет составить фоторобот, пишет телеграм-канал Super.

Шокирующее признание Катя Лель сделала в эфире "Нового радио". Телеграм-канал сохранил запись. Сама артистка пока свое признание никак не комментирует.

Недавно артистка признавалась, что в первые годы на эстраде работала на износ. Певица рассказывала, что раньше давали по несколько концертов в день. 20-летняя Катя Лель тогда работала с Лещенко. "Вижу, как Лев Валерьянович выходит на сцену: не важно, спал – не спал, ел – не ел, заболел – не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям", – рассказала Катя Лель.

Певица также вспомнила, как в 1996 году, проснувшись в одном из городов за границей, не могла понять, где она находится. Лель призналась, что порой с трудом могла вспомнить номер своего домашнего телефона.