Кате Лель выбили зубы инопланетяне
Катя Лель отделалась потерей нескольких зубов. По словам певицы, их забрали представители иной цивилизации.
Артистка заявила, что была на корабле пришельцев, общалась с ними и знает, как они выглядят. При необходимости даже сможет составить фоторобот, пишет телеграм-канал Super.
Шокирующее признание Катя Лель сделала в эфире "Нового радио". Телеграм-канал сохранил запись. Сама артистка пока свое признание никак не комментирует.
Недавно артистка признавалась, что в первые годы на эстраде работала на износ. Певица рассказывала, что раньше давали по несколько концертов в день. 20-летняя Катя Лель тогда работала с Лещенко. "Вижу, как Лев Валерьянович выходит на сцену: не важно, спал – не спал, ел – не ел, заболел – не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям", – рассказала Катя Лель.
Певица также вспомнила, как в 1996 году, проснувшись в одном из городов за границей, не могла понять, где она находится. Лель призналась, что порой с трудом могла вспомнить номер своего домашнего телефона.
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