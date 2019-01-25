Пугачева заткнула рот тайному любовнику

Послушаешь иных звезд и диву даешься. Каждый второй уверяет, что имел интимные отношения с Аллой Пугачевой. Сергей Челобонов, Владимир Кузьмин, Александр Буйнов такие байки про Примадонну рассказывают, что это даже неприлично, учитывая ее возраст, статус и регалии. Теперь вдруг всплыл ее один друг.

Леонид Борткевич считается одним из лучших вокалистов легендарного белорусского ансамбля "Песняры". В свое время много писали, что у него-де был яркий роман с самой Аллой Пугачевой.

Они встретились в далеком 1975 году в Каннах на фестивале "Мидем", куда были приглашены исполнители всего мира, продавшие наибольшее количество пластинок у себя на родине. "Веселых ребят", которые тогда аккомпанировали Пугачевой, за границу не выпустили, поэтому подыгрывать пришлось "Песнярам".

Аллу Борисовну на том форуме пытались соблазнить на многие, однако она сразу же положила глаз на Борткевича. И, якобы, прямо посреди ночи она явилась к ошалевшему Александру в гостиничный номер.

"Открываю – стоит в обворожительном пеньюаре из прозрачного шифона, волосы распущены и мягко стелются по роскошному, почти обнаженному телу, – восторженно рассказывал Борткевич в одном из интервью – "Можно войти?", – спрашивает она. Я обомлел, но выдавил: "Конечно!". Мы провели восхитительную ночь. Она оказалась царицей: худенькая, стройная, умелая. Наутро мы даже сфотографировались возле гостиницы. Мы больше не были близки, жизнь закрутила. Да, была лишь одна ночь, зато какая!"

Но Алле Пугачевой подобные откровения бывшего любовника пришлись не по нраву. И она заткнула ему рот. Так что теперь на вопросы о том, какова Примадонна в постели, Борткевич лишь испуганно отмахивается: "Знаете, Алла Борисовна запретила мне об этом говорить, сказала, чтобы я сообщал, что романтичную историю придумал. Пускай так и будет", – приводит слова музыканта газета "Союзное вече".