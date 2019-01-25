Неугомонный Виторган снова побил Богомолова

Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочной битве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участников опроса, проведенного популярным блогером.

Наблюдающим за скандалом вокруг Ксении Собчак россиянам предложили оценить внешность главных действующих лиц – актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Опрос устроила на своем Telegram-канале популярный блогер Лена Миро.

"Ну, и в честь пятницы – очередной #МордаБатл телочек! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) На сей раз в бой вступают Виторган и Богомолов! Если бы вас все-таки поймали фашисты, приставили бы дуло автомата Шмайсмер к виску и заставили выбирать, чью бы внешность вы выбрали – актера Виторгана или режиссера Богомолова? Отвечайте честно, взирая только на лица!" – написала Миро.

Большинство принявших участие в опросе вкус Собчак не одобрили. Максим Виторган им нравится больше.

А сам Виторган тем временем просит подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что актеру будет полезно знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.

Виторган сообщил своим фолловерам, что по заказу не работает – и вообще, он уже "закрыл этот гештальт". "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно", – написал Виторган. Он поблагодарил всех активных участников и предложил им заняться собой.