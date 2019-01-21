Любовница Питта перешла дорогу Джоли

В зарубежной прессе распространилась новость о том, что Шарлиз Терон стала встречаться с голливудским актером. Вскоре вяснилось, что новая возлюбленная Брэда Питта уже давно состоит в напряженных отношениях со своей коллегой Анджелиной Джоли.

Две голливудские актрисы уже давно не ладят друг с другом. Все началось с того, что Джоли и Терон претендовали на главную роль в ремейке "Невесты Франкенштейна". Анджелина специально тянула время и не давала согласие на съемки. Шарлиз не могла принять участие в других проектах, так как ждала решения продюсеров.

"Энджи еще не договорилась с компанией Universal о съемках новой ленты о монстрах, но предложение пока остается в силе. Она может воспользоваться чеком на 20 миллионов долларов. Кажется, ей доставляет удовольствие вертеть им перед носом Шарлиз, которая хочет сняться в этом фильме. Терон убеждена, что Джоли специально примет это предложение для того, чтобы позлить ее", - передает слова анонимного источника RadarOnline.com.

Этот спор вылился в многолетний конфликт. Так, Шарлиз рассматривала возможность сняться в фильме "Убийства в "Восточном экспрессе", который сначала отвергла экс-супруга Брэда Питта. Позже Анджелина захотела исполнить роль в этой картине, однако в конце концов режиссеры пригласили Мишель Пфайффер. Известно, что Джоли также снялась в фильме "Турист" после того, как его отвергла Терон.

"Конфликт между ними начался очень давно и пока неизвестно, когда он закончится. Кажется, что режиссеры ради смеха пытаются настроить их друг против друга и отправляют сценарии обеим, а потом просят их уйти с проекта", – отметил близкий друг одной из актрис.

Напомним, слухи о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон появились на прошлой неделе. Папарацци заметили звездную пару, когда они вместе появились на вечеринке в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Экс-супруг Джоли пока не готов знакомить новую избранницу со своими детьми.