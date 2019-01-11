Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 января 2019 года
Постыдное видео крутящейся голой Волочковой появилось в Сети
Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах, регулярно радуя своих поклонников постоянными фотографиями и видеороликами с теплого берега. Восторженные фанаты сходятся во мнении, что ничто так не греет душу холодной зимой, как мысли о роскошном отдыхе балерины.
Чтобы повысить градус еще больше, Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она вертится на песке с голой грудью – шикарный бюст танцовщицы прикрывает лишь легкий полупрозрачный палантин. Такая открытость, в прочем, пришлась по душе далеко не всем.
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